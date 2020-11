Castro: “Borussia Monchengladbach? Due gol contro Real Madrid e Inter”

Luis Castro Shakhtar Donetsk

Castro, allenatore dello Shakhtar Donetsk che oggi affronterà il Borussia Monchengladbach, ha parlato degli avversari facendo riferimento ai due gol segnati sia contro il Real Madrid che contro l’Inter.

DA RISPETTARE – Castro parla degli avversari facendo riferimento inevitabilmente ai due gol segnati contro Real Madrid e Inter: «La scorsa stagione abbiamo giocato dodici partite in Europa totalizzando solo tre sconfitte. Manchester City, Dinamo Zagabria, Atalanta, Real Madrid, Benfica, Wolfsburg, Inter… abbiamo giocato abbastanza bene in queste partite. Borussia Monchengladbach come Real Madrid e Inter? Rispettiamo tutti gli avversari. Loro hanno segnato due gol al Real Madrid e all’Inter, ciò dimostra che gli avversari adorano giocare un calcio offensivo».