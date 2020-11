Rose: “Rimonte subite con Inter o Real Madrid? Non nervoso. Dimostrato”

Marco Rose Borussia Monchengladbach

Rose, allenatore del Borussia Monchengladbach, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro lo Shakhtar Donetsk. Il tecnico della squadra tedesca ha rigettato l’ipotesi di un rammarico particolare per le rimonte subite contro Inter e Real Madrid.

NESSUN PROBLEMA… FORSE – Il Borussia Monchengladbach avrebbe potuto avere sei punti dopo due giornate di Champions League, invece ne ha due. Questo perché contro l’Inter ha subito il 2-2 da Romelu Lukaku al 90′, mentre contro il Real Madrid ha gettato un doppio vantaggio subendo il 2-1 all’87’ e il 2-2 al 93′. Marco Rose, alla vigilia dello Shakhtar Donetsk, non se la prende più di tanto: «I gol presi nel finale contro Inter e Real Madrid? Non siamo preoccupati o nervosi per le rimonte subite. Sì, è un momento in cui non siamo riusciti a vincere quelle due partite, nonostante fossimo in vantaggio. Tuttavia avevamo fatto le cose bene nei minuti precedenti e abbiamo portato a casa un punto. Lo scorso fine settimana abbiamo dimostrato in Bundesliga, contro il RB Lipsia, che possiamo mantenere la porta inviolata e fare una buona partita (il Borussia Monchengladbach ha vinto 1-0 sabato, ndr). Ecco perché non pensiamo troppo a questo argomento».

Fonte: sito ufficiale Borussia Monchengladbach