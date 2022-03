Hernanes: «Inter, grazie a Mazzarri. Volevo vincere la Champions League»

Hernanes, ospite negli studi di Sportitalia, ha parlato della sua esperienza in Italia con le maglie di Lazio, Inter e Juventus. Il ‘Profeta’ ricorda il passaggio in nerazzurro e il sogno Champions League

DUE TECNICI − Hernanes sulla sua esperienza in Italia: «Due allenatori mi hanno dato tanto: Edi Reja che mi ha messo in una posizione nuova rispetto a quando giocavo in Brasile; Walter Mazzarri che mi ha dato l’opportunità di andare all’Inter. Era un sogno per me andare in una big d’Europa per vincere la Champions League. Quello è stato un anno molto transitorio con il cambio Massimo Moratti-Erick Tohir. Mauro Icardi all’Inter? Lui quando arrivai stava ancora crescendo, ma segnava in tanti modi».