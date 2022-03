Ramazzotti: «Brozovic e de Vrij? Vediamo per Torino. L’Inter ha dimostrato»

In giornata è uscito l’esito degli esami per de Vrij (vedi articolo), mentre si attendono novità su Brozovic in vista di Torino-Inter. Da Radio Sportiva il giornalista del Corriere dello Sport Andrea Ramazzotti dà anche un giudizio sul cammino europeo dei nerazzurri.

IN BILICO – Andrea Ramazzotti aggiorna su Marcelo Brozovic e Stefan de Vrij, usciti acciaccati da Anfield: «Sono due uomini fondamentali, Brozovic ha sempre giocato e non per caso. È un giocatore indispensabile, sia lui sia de Vrij hanno accusato un fastidio al polpaccio. È un muscolo molto infido, quindi se non fossero presenti domenica sera a Torino sarebbero due assenze molto pesanti. A livello di assenze credo che quella di ieri sera, una vittoria, dia all’Inter ancor più consapevolezza dei propri mezzi. Lo dà non solo in ottica campionato ma anche in ottica Champions League del prossimo anno, fa capire il valore all’estero. Non capita a tutti di vincere a Liverpool, che veniva da uno 0-2 all’andata e aveva un vantaggio da gestire che ha gestito. L’Inter ha dimostrato, grazie a Simone Inzaghi, di aver fatto un passo avanti in Europa: ha superato il girone e se l’è giocata agli ottavi».