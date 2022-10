Henry duro su Inter-Barcellona: «Anche mio figlio avrebbe visto l’episodio!»

Assistente del Commissario Tecnico del Belgio e opinionista sportivo, Thierry Henry si è scagliato contro il VAR di Inter-Barcellona. Nel mirino l’episodio finale con protagonista Denzel Dumfries. Di seguito le sue dure parole all’emittente americana CBS Sports.

ERRORE INAMMISSIBILE – Thierry Henry non ha commentato con parole leggere l’episodio di Inter-Barcellona con protagonista Denzel Dumfries. Queste le sue parole sul VAR della gara vinta per 1-0 dai nerazzurri a San Siro: «Non so che esperienza abbia l’arbitro al VAR, ma posso dire che anche mio figlio avrebbe visto che c’era fallo di mano su quel cross. Ci sono 20 milioni di telecamere nello stadio e non sei capace di vedere un episodio simile?».