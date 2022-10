La Juventus ringrazia Rabiot, Maccabi Haifa KO: arriva la prima vittoria!

La Juventus ha battuto 3-1 il Maccabi Haifa nella terza giornata di Champions League. Grande serata per Rabiot, autore di una doppietta personale. Prima vittoria bianconera

PRIMA VITTORIA − La Juventus trova la prima vittoria in Champions League alla terza giornata contro il Maccabi Haifa. I bianconeri partono forte e al 35′ trovano la rete del vantaggio con Adrien Rabiot, protagonista assoluto della serata dell’Allianz Stadium. La squadra di Max Allegri prova subito a mettere le cose in chiaro sfiorando il raddoppio allo scadere del primo tempo con De Sciglio che servito da Di Maria prende il palo dopo un cross in mezzo deviato dalla difesa israeliana. Nella ripresa, la Juventus prova subito a chiudere i giochi e dopo 5′ trova il 2-0 con Vlahovic, grazie ad una ripartenza ben condotta sempre da Di Maria. Il gol del 2-0 addormenta un po’ i bianconeri con il Maccabi che accorcia le distanze al 75′ con David. Nel finale, la Juventus spinge alla ricerca del 3-1 e dopo il palo di Vlahovic arriva la seconda rete di Rabiot per il 3-1.