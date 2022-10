Paolillo: «Inter, non ho visto serenità e miglioramenti! Xavi? Dà pressione»

L’ex AD dell’Inter, Ernesto Paolillo, ha parlato ai microfoni di Tmw radio della gara fra i nerazzurri e il Barcellona di Champions League. L’ex dirigente va controcorrente, poi parla di Xavi

PROTESTE − Paolillo sulle tante polemiche dopo Inter-Barcellona: «Credo non sia giusto tacere quando gli episodi sono a favore e invece parlare quando sono contro. A mio avviso le dichiarazioni di Xavi sono anche manovre per distogliere l’occhio dalla sconfitta e per mettere pressione all’arbitro che dirigerà la sfida del Camp Nou».

NO MIGLIORAMENTI − Paolillo non ha visto una crescita nei nerazzurri: «Ieri sera c’è stata anche una notevole dose di fortuna, unita sicuramente a buone notizie. Mi auguro che questa partita possa rappresentare un nuovo inizio. Ma a dire la verità devo ammettere di non aver visto né una maggiore serenità in campo né un miglioramento del gioco. Tirando le somme ho nottato che i giocatori in Champions si impegnano come non fanno in campionato. Magari alcuni elementi stanno cercando di mettersi in luce di fronte alle big europee».