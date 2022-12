Hakimi euforico dopo l’impresa Mondiale e la testa è sempre…All’Inter!

Achraf Hakimi eroe nazionale in Marocco dopo la trasformazione del rigore decisivo che ha portato la nazionale nordafricana ai quarti di finale del Mondiale a discapito della Spagna. Il suo amore nei confronti dell’Inter resta intatto. Il video saluto

CUORE NERAZZURRO − Nonostante il trasferimento al PSG ormai quasi un anno e mezzo fa, il cuore di Hakimi rimane legato all’Inter. Il laterale marocchino ha segnato il rigore decisivo in Marocco-Spagna, gara valida per gli ottavi di finale del Mondiale. Trasformazione col cucchiaio alla faccia di Antonio Conte (vedi articolo). Durante una diretta Instagram del sampdoriano Abdelhamid Sabiri, Hakimi ha voluto salutare i tifosi nerazzurri con un eloquente: «Forza Inter sempre». Per il Marocco adesso ci sarà il Portogallo di Cristiano Ronaldo.