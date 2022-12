Sommer, Inter attenta ma i Mondiali si chiudono male. Goleada Portogallo

Yann Sommer chiude nel peggiore dei modi il suo Mondiale in Qatar. La Svizzera esce agli ottavi di finale contro il Portogallo con il risultato di 6-1. L’Inter aspetta alla finestra il portiere in scadenza di contratto.

MALE – La Svizzera, cliente indigesta dell’Italia in tempi recenti, esce malamente dai Mondiali in Qatar. Il Portogallo vince con il risultato di 6-1 agli ottavi di finale, Yann Sommer saluta così la competizione. Il portiere classe 1988 ha il contratto in scadenza con il Borussia Monchengladbach nel giugno del 2023 e sono diverse le squadre interessate (vedi articolo). Tra queste c’è l’Inter, che vorrebbe sostituire Samir Handanovic e trovare un possibile parametro zero da utilizzare come vice di André Onana. A queste voci sono seguiti i 6 gol subiti e la disattenzione sulla prima rete di Goncalo Ramos, autentico protagonista di giornata. Nei prossimi mesi continueranno le discussioni in casa nerazzurra per trovare il secondo portiere.