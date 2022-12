Gagliardini, il ritiro a Malta per ottenere il rinnovo con l’Inter? Lo scenario

La situazione di Roberto Gagliardini sarà al centro dell’attenzione della dirigenza dell’Inter nel futuro prossimo. Il suo contratto è in scadenza nel 2023, il rinnovo non è così certo e per questo il ritiro di Malta può essere una chance.

CALO – Roberto Gagliardini sta probabilmente vivendo la sua peggior stagione con la maglia dell’Inter. A livello personale non è un momento facile per il centrocampista, che sta trovando poco spazio e ancor meno fiducia da parte di Simone Inzaghi. Il calciatore classe 1994 è stato sempre un tassello importante negli anni precedenti, soprattutto con Antonio Conte. Il tecnico salentino preferì in finale di Europa League proprio l’italiano a Christian Eriksen. Le presenze per Gagliardini non sono mai mancate: prima di Inzaghi sono arrivate nei 2 anni di Conte 65 presenze tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e Europa League. Con l’allenatore attuale nerazzurro è arrivato un minore contributo. In questa stagione solamente 267 minuti distribuiti in 9 presenze.

Gagliardini, Malta per il rinnovo!

CHANCE – Nella prima amichevole dell’Inter contro lo Gzira United Roberto Gagliardini ha trovato il giusto spazio. Partenza da titolare e 45 minuti giocati per rimettere in moto le gambe. Una prestazione senza particolari sussulti, così come nella maggior parte delle gare disputate con la maglia nerazzurra. Forse è sempre stato proprio questo il problema: Gagliardini non ha mai impressionato e a volte ha anche deluso totalmente le aspettative. Dopo la partita con la Lazio in cui Milinkovic-Savic lo ha sovrastato, Inzaghi non gli ha più dato la stessa fiducia. Questo ritiro a Malta può essere una possibilità per guadagnare un rinnovo ormai insperato. Contro il Red Bull Salisburgo aumenterà forse il suo minutaggio, ma le sensazioni sul contratto in scadenza nel 2023 non sono positive. Intanto ci sono già notizie riguardanti l’interesse di alcune squadre, tra cui una big spagnola (vedi articolo).