FOTO – Hakimi segna il rigore decisivo… E Perisic chiama Antonio Conte!

Nella sfida valevole per gli ottavi di finale tra Marocco e Spagna, è stato Achraf Hakimi a segnare il rigore decisivo per eliminare gli iberici e regalare una storica semifinale alla sua nazionale. Sky Sport ha riportato a tal proposito una frase di Antonio Conte ai tempi dell’Inter e l’ex nerazzurro Ivan Perisic non ha potuto evitare di commentare…

NON RIGORISTA – “L’importante è che Hakimi non tiri i rigori, è veramente scarso“. Così Antonio Conte commentava le doti da rigorista dell’esterno destro ai tempi dell’Inter. Una frase impossibile da non riprendere proprio oggi, quando proprio il marocchino ha realizzato il rigore decisivo che ha regalato al Marocco una storica qualificazione ai quarti di finale dei Mondiali contro la Spagna. Non si è fatta mancare la reazione divertita di Ivan Perisic, che ha taggato i due sotto al post pubblicato su Instagram da Sky Sport. Una bella rimpatriata virtuale…

Questo il post su Instagram.