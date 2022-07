Haise: «Con l’Inter prestazione solida! Ecco cosa siamo riusciti a fare»

Haise ha parlato ai canali ufficiali del Lens dopo l’amichevole vinta al 90′ contro l’Inter di Inzaghi. Il tecnico del club francese spiega quanto è stato importante rimanere sempre in partita. Di seguito le sue dichiarazioni

SOLIDI – Franck Haise è molto soddisfatto della vittoria in amichevole contro l’Inter di Simone Inzaghi: «Abbiamo dovuto fare una partita importante perché c’era un avversario di buon livello. Ma eravamo ben concentrati e abbiamo mantenuto il controllo. Anche loro hanno avuto le loro occasioni, ma siamo riusciti a rimanere in gioco perché questo tipo di squadra può far male in qualsiasi momento. Abbiamo fatto una prestazione solida e siamo riusciti, a volte, a sbilanciare il loro blocco che, come il nostro, era ben organizzato. È stata una bella e grande partita di preparazione in un’atmosfera calda. Siamo sulla strada giusta, dobbiamo continuare adesso».

Fonte: rclens.fr