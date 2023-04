Guadagno: «Inzaghi criticato, Pioli no! Protezione diversa delle società»

Guadagno parla del diverso trattamento riservato dai tifosi a Inzaghi e Pioli, nonostante i numeri simili. Il problema, secondo il giornalista intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, è da individuare nella società dell’Inter.

DIFFERENZE – Pietro Guadagno dice la sua sulla stagione di Simone Inzaghi, evidenziando il diverso trattamento a lui riservato rispetto a Stefano Pioli. Così il giornalista sulle frequenze di Radio Sportiva: «Il futuro di Inzaghi all’Inter? La condizione imprescindibile è raggiungere uno dei primi posti in classifica poi non è detto che questo sia sufficiente. Inzaghi ha dimostrato dei limiti nella gestione della rosa. Il suo è un problema di capire come amministrare le forze, perché ha usato sempre gli stessi e arriva un momento in cui tanti giocatori devono tirare il fiato e la squadra ne risente. La Lazio non aveva grandi alternative e lui era abituato a far giocare sempre gli stessi. All’Inter, invece le alternative le aveva e lui non le ha sfruttate. La cosa singolare è che Inzaghi viene criticato per nove sconfitte in campionato e, invece, Pioli con otto sconfitte da campione d’Italia non ha lo stesso trattamento. Evidentemente non c’è la stessa protezione da parte delle società. Ci sono dei dubbi che la società dell’Inter non nasconde e mette Inzaghi più esposto alle critiche. Il bilancio delle due stagioni è, seppur di poco, dalla parte dell’Inter rispetto a quella del Milan».