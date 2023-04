Cremonese, altra sconfitta! L’Atalanta vince e aggancia il Milan in classifica

Cremonese-Atalanta è terminata con il punteggio di 1-3. La squadra di Gasperini coglie la seconda vittoria consecutiva ed aggancia il Milan al quarto posto

VITTORIA – L’Atalanta ricomincia da dove aveva lasciato. La squadra di Gasperini, quest’oggi, ha colto la seconda vittoria consecutiva in Serie A contro una Cremonese che rimane sul fondo della classifica. A decidere la gara in favore della “Dea” due gol per tempo. Nella prima frazione, dopo un bell’inizio dei padroni di casa, è la squadra di Gasperini a passare in vantaggio al 44′ con De Roon, che sfrutta una corta respinta della difesa dei padroni di casa. Nella ripresa la Cremonese trova il pareggio con Ciofani che al 53′ trasforma il calcio di rigore assegnato per il fallo di mano di Toloi. Ma gli ospiti non ci stanno e al 72′ trovano la rete del 1-2 con Boga, ben servito da Hojlund. La “Dea” chiude definitivamente i giochi al 93′ con Lookman che deve solo spingere il rete il pallone servito da Ederson. L’Atalanta vince e sale a 48 punti, agganciando il Milan al quarto posto in Serie A Sempre più giù la squadra di Ballardini che rimane ultima a 13 punti.