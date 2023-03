Graziani: «Retegui? Può piacere all’Inter e ad altri club di Serie A»

Ciccio Graziani, ospite a Radio Sportiva, ha parlato del possibile futuro dell’attaccante della nazionale Mateo Retegui. Sul giovane italo-argentino ci sarebbe già l’interesse di vari club di Serie A tra cui l’Inter.

VARIE OPZIONI − Ciccio Graziani ha detto la sua sul possibile futuro dell’attaccante della nazionale italiana Mateo Retegui sul quale ci sarebbe anche l’interesse dell’Inter. Le sue parole: «Ne escono fuori a iosa di possibilità. Dalla Roma interessata, il Napoli può essere interessato, l’Inter il Milan. Siamo alla rincorsa da parte di tutti, ma poi non so di fatto ci sia di vero su questo ragazzo. Adesso dopo questi due gol se la valutazione prima era di quindici oggi è trentacinque e domani non sappiamo a quanto arriverà».