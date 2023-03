Retegui protagonista in Malta-Italia: gioca da centravanti vero

Malta-Italia ha confermato le buone sensazioni su Retegui. L’attaccante del Tigre si è mosso da centravanti vero, trovando nuovamente la via del gol.

NUOVO NOVE TITOLARE – Retegui all’improvviso è diventato un nome protagonista del calcio italiano. Sia in campo che sul mercato. In Malta-Italia il classe 1999 è stato confermato titolare e ha confermato le sue doti principali. In primis, il feeling col gol. Il suo score in azzurro parla di due reti in due partite. Ma come ha giocato l’attaccante del Tigre?

PROGETTO DI PRIMA PUNTA – L’italoargentino ha giocato da prima punta, in un modulo che variava da 4-3-3 a 3-5-2. L’unico vero elemento del reparto offensivo con indole da attaccante. Questa è la mappa dei suoi tocchi presa da Whoscored:

In totale sono 24 in 66 minuti. Di gran lunga il dato minore tra i titolari di Mancini. Una prova tipica da centravanti che deve cercare spazi, fare movimenti, dettare linee di passaggi. Muoversi soprattutto senza palla insomma, cosa che ha dimostrato di saper fare. E usare il fisico. Retegui ha provato anche a partecipare al gioco con 14 passaggi realizzati al 79%. E il lavoro di sponda è sicuramente nella sua faretra. Meno a suo agio fronte alla porta, nella progressione e nello sviluppare il gioco. Fondamentale però il peso in area: 5 tocchi, 3 tiri, uno in porta, un gol. Una prestazione che conferma i buoni segnali visti con l’Inghilterra. Un progetto di prima punta, da sgrezzare e far crescere.