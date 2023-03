Per Retegui è corsa a 4, l’Inter sprinta! La strategia del Tigre − CdS

Tutti pazzi per Mateo Retegui. Il centravanti oriundo dell’Italia ha segnato la sua seconda rete consecutiva con la Nazionale ieri sera a Malta. L’Inter è sul giocatore, ma anche altre tre squadre. Il Tigre, sua squadra attuale, ha una strategia

TUTTI PAZZI PER L’ORIUNDO − Due gol di fila, prima all’Inghilterra e poi a Malta, sono bastati per fare scoppiare la Retegui mania. L’Inter è sul giocatore, ma in Italia non è la sola. Anche il Milan ha messo gli occhi sull’oriundo così come la Lazio, che è alla ricerca di un vice Ciro Immobile. In Spagna c’è l’interesse dell’Atletico Madrid. I nerazzurri si sono mossi per primi e per la seconda volta consecutiva il vice DS, Dario Baccin, è andato a vederlo di persona (la prima volta al Maradona). L’Inter può giocarsi la carta Facundo Colidio, suo attuale compagno di squadra al Tigre. Proprio quel Tigre, che in estate proverà a riscattare il 50% di Retegui dal Boca Juniors (proprietario del suo cartellino) per una cifra intorno ai 2 milioni di euro. La strategia è quella di venderlo subito.

Fonte: Corriere dello Sport − Daniele Rindone