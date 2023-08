Graziani: «Pavard? Curioso di vederlo a 3! Lukaku più importante»

Graziani discute sul valore di Pavard e Lukaku, acquistati rispettivamente dall’Inter e dalla Roma. Il belga lo ritiene un acquisto più importante per i giallorossi

PESARE − A Radio Sportiva, Francesco Graziani pesa i due acquisti: «Pavard all’Inter o Lukaku alla Roma l’acquisto più importante? Pavard è un giocatore importante, ma voglio vederlo all’opera perché qui cambierà modo di giocare. In Germania ha sempre giocato come terzino di spinta a 4, da terzo sono molto curioso di vederlo, non so se sarà così bravo a interpretare quel ruolo. Sicuramente è un acquisto importante che migliorerà la fase difensiva. Pavard gioca più a 4 dietro ed è il suo pane quotidiano. Ma Lukaku è un acquisto più importante, perché la Roma aveva bisogno assolutamente di un attaccante come lui. La Roma migliora in maniera più evidente dell’Inter».