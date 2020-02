Graziani: “Inter, serve segnale forte! Milan ritrovato, sta bene. Sanchez…”

Graziani è stato ospite di “SportMediasetXXL” su Italia Uno ha detto la sua sul derby Inter-Milan di questa sera esprimendo una preferenza per Sanchez e non Eriksen con Lukaku in avanti

OPINIONE SULL’INTER – Così Ciccio Graziani: «Questa sera è un’occasione più unica che rara di andare a pari punti con la Juventus. C’è da dare un segnale forte perché giochi contro il Milan ed è difficile giocarci contro, sta bene. I rossoneri hanno ritrovato autostima e geometrie di gioco. Varrebbe doppio, non solo vincere una partita ma mettersi al fianco di quelli più bravi mettendo grande pressione. Christian Eriksen non mi piace in quella posizione di trequartista, deve giocare mezzala. Piuttosto ci metto Alexis Sanchez che entrando a Udine ha spaccato la partita. Perché non riproporlo? Darei priorità ai ruoli».