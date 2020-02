Inter-Milan, 3-5-1-1 in vantaggio sul 3-5-2: D’Ambrosio scalza Godin? – Sky

Inter-Milan si gioca tra poco meno di sette ore e Conte deve sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Il principale è legato al sistema di gioco. Secondo quanto riferito dall’inviato di “Sky Sport” Matteo Barzaghi al momento l’ipotesi più accreditata è il 3-5-1-1 rispetto al 3-5-2. L’altra novità può essere l’inserimento di D’Ambrosio al posto di Godin

INTER-MILAN – Secondo l’emittente satellitare, due le ipotesi di formazione per Antonio Conte. La prima prevede il 3-5-1-1 con Christian Eriksen alle spalle di Romelu Lukaku, Alexis Sanchez sarebbe quindi arma dalla panchina a gara in corso. La seconda, in svantaggio ma non da escludere, il classico 3-5-2 con il cileno al posto di uno tra Eriksen e Matias Vecino. Confermata la presenza di Antonio Candreva sulla destra e Ashley Young a sinistra. Per quanto riguarda il terzetto difensivo, senza Alessandro Bastoni squalificato salgono le quotazioni di Danilo D’Ambrosio per giocare sul centro destra. A farne le spese sarebbe Diego Godin. In porta Daniele Padelli sempre più sicuro del posto, con Samir Handanovic pronto ad accomodarsi in panchina. Di seguito l’undici probabile di Conte per Inter-Milan: 27 Padelli; 33 D’Ambrosio, 6 de Vrij, 37 Skriniar; 87 Candreva, 8 Vecino, 77 Brozovic, 23 Barella, 15 Young; 24 Eriksen; 9 Lukaku.