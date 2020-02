FOTO – Inter-Milan, tutta la carica di Zamorano con Zanetti e Cambiasso

Condividi questo articolo

Inter-Milan avrà tanti ospiti d’onore a San Siro, come sempre accade. A sostenere i nerazzurri ci saranno anche Zamorano e Cambiasso, oltre ovviamente al vice presidente Zanetti. L’ex attaccante cileno informa i tifosi interisti della Reunion già avvenuta tra i tre grandi ex giocatori della storia nerazzurra

CON ZANETTI E CAMBIASSO – “Scaldando i motori per il derby, questa notte forza Inter“. Di seguito il post di Ivan Zamorano su Instagram, che ci tiene a far sapere a tutti i tifosi nerazzurri come i tre grandi ex giocatori interisti stiano attendendo in compagnia la partita contro il Milan.