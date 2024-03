Graziani: «Inter, quanti gufi!». Poi replica a chi (ancora) sminuisce la finale

L’Inter è stata eliminata dalla Champions League dall’Atletico Madrid. Ciccio Graziani replica a chi ancora sostiene che l’anno scorso la squadra di Inzaghi sia arrivata in finale solo grazie al sorteggio benevolo: di seguito le sue dichiarazioni a Radio Sportiva

MERITI – L’Inter quest’anno è andata fuori dalla Champions League agli ottavi mentre la scorsa stagione è arrivata in finale. Ciccio Graziani non concorda con chi ancora sostiene che il percorso dello scorso anno sia stato facilitato dal sorteggio: «Inter l’anno scorso in finale solo grazie al sorteggio positivo? Anche quando la Juventus prese il Porto due anni fa tutti a dire menomale e poi è uscita. Che vuol dire. L’urna benevola ci può essere, chiaro che preferisco il Porto al Manchester City ma ogni partita è difficile, l’anno scorso il Benfica aveva eliminato la Juventus. Quindi voglio dire, l’urna può essere benevola ma in campo la qualificazione te la devi guadagnare. Ho assistito dopo l’eliminazione delle italiane, soprattutto di Napoli e Inter, alla la giornata dei gufi. Io capisco il campanilismo, ma in Italia non in Europa. Lì bisogna tifare le nostre squadre».