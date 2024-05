Marsiglia torna in campo dopo l’Europa League: la scelta su Correa

Il Marsiglia torna a giocare in Ligue 1 contro il Lorient dopo la delusione dell’eliminazione dall’Europa League contro l’Atalanta. Ecco la formazione ufficiale di Jean-Louis Gasset e la scelta su Joaquin Correa.

FINALE DI STAGIONE – Quale finale di stagione per Joaquin Correa prima del ritorno all’Inter? Con l’eliminazione dall’Europa League il Marsiglia non avrà più chance di qualificarsi alla prossima competizione europea, questo non consentirà ai francesi di riscattare obbligatoriamente l’attaccante argentino in prestito dall’Inter.

Correa, ultime ‘uscite’ col Marsiglia

NUOVA PARTITA – Il Marsiglia torna a giocare dopo la delusione dell’Europa League. Nuovo impegno questa sera alle 21 contro il Lorient, per una delle ultime uscite dei francesi in questo campionato nettamente deludente. Ancora nessuna chance da titolare per Joaquin Correa, una notizia che non fa neanche più tanto notizia.

Di seguito la formazione ufficiale del Marsiglia (3-4-2-1): Pau Lopez; Mbemba, Gigot, Garcia; Murillo, Veretout, Gueye, Henrique; Sarr, Moumbagna; Aubameyang.

In panchina: Blanco, Clauss, Meite, Kondogbia, Merlin, Onana, Harit, Ndiaye, Correa.