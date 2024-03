Sala: «San Siro? Fiducioso! Piano B se Inter e Milan non interessate!»

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala torna a parlare di San Siro. Di seguito l’aggiornamento sulla situazione legata anche ai due club Inter e Milan.

PIANO SAN SIRO – Giuseppe Sala, intercettato da Sportitalia, dichiara: «Restyling San Siro? Sono fiducioso perché penso che ci sono tante buone ragioni per andare avanti in questa direzione. Però fino a giugno non potremmo aggiungere granché. Noi abbiamo già passato a WeBuild tutti i documenti che ci erano stati chiesti. So che in questi giorni lo stanno facendo anche le squadre e WeBuild mi dice di essere in grado di produrre tutto entro giugno. Ho chiesto anche di dare un’attenzione speciale alla questione concerti, per due motivi. Il primo è che se si riesce a lavorare un po’ sull’insonorizzazione va bene a prescindere. Il secondo: nel malaugurato caso, dal mio punto di vista, che le squadre non fossero comunque interessate, per i concerti San Siro può diventare certamente la sede della concertistica lombarda. L’interesse c’è quindi a maggior ragione è bene che WeBuild guardi anche a questo aspetto. Però io penso che si debba trovare la formula per far coesistere tutto e ci può stare».