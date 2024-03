Lautaro Martinez, capitano ferito e silenzioso! Ora dritti verso la meta

Lautaro Martinez si è rifugiato nel silenzio dopo il rigore fallito malamente a Madrid contro l’Atletico che ha condannato l’Inter all’eliminazione dalla Champions League. I suoi compagni hanno mandato diversi messaggi ai tifosi sui social, il capitano no. Ma i rigori li sbaglia solo chi ha il coraggio di tirarli: testa alta Toro, c’è un campionato da portare a termine

SILENZIO DA EMULARE – Lautaro Martinez si è rifugiato nel silenzio dopo la debacle dell’Inter in Champions League e quell’ultimo rigore tirato male, malissimo, che probabilmente ancora rimbomba nella sua testa. In compenso oggi ha parlato ancora l’agente del numero 10 nerazzurro, che tratta il rinnovo di contratto con l’Inter e che forse in questo momento dovrebbe preferire il silenzio, proprio come il suo assistito.

UN SOGNO DA REALIZZARE – Detto questo, è vero che Lautaro non è nuovo ai rigori sbagliati ma per sbagliarli bisogna anche avere il coraggio di tirarli. E a Madrid tutto si può dire tranne che non abbia avuto coraggio, visti i trascorsi. Probabilmente non avrebbe scelto proprio l’ultimo tiro se fosse dipeso solo da lui, ma essendo il capitano ed essendo un momento cruciale probabilmente non poteva esimersi o semplicemente non ha voluto farlo. E per questo bisogna ringraziarlo. Fa rumore il suo silenzio sui social, dove quasi tutti i compagni hanno espresso un pensiero mentre lui ha preferito non dire nulla. Una reazione umana e comprensibile, ora però è tempo di rialzare la testa perché c’è un campionato da portare a termine. E un sogno da realizzare. Forza Capitano.