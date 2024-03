Dalmat: «Inter, rigori sbagliati? Successo anche ai migliori. Un rimpianto!»

A due giorni dalla dolorosa uscita dalla Champions League dell’Inter interviene sul tema l’ex calciatore Stephane Dalmat, che analizza quanto successo contro l’Atletico Madrid.

RIMPIANTO – Stephane Dalmat, intervistato da Sportitalia, commenta la sfida dell’Inter in Champions League di mercoledì scorso: «Cosa non ha funzionato contro l’Atletico Madrid? Per me la qualificazione l’Inter l’ha persa nel match d’andata: per come si era messa la partita, andava chiusa a San Siro. Vittoria per 1-0, è vero, ma per le occasioni avute dai nerazzurri, quella era una partita da vincere 3-0 con un po’ di cattiveria in più. Anche perché poi si sapeva che il ritorno sarebbe stato più duro. Se mi aspettavo un Atletico Madrid-Inter così? Beh, si sapeva che in casa loro sarebbe stato molto difficile, nessuno è riuscito a vincere lì. Ed una volta che arrivi ai rigori poi diventa come una lotteria».

STAGIONE – Stephane Dalmat, conclude, pensando anche al futuro di questa squadra: «Da giocatore dell’Inter cosa direi a chi ha sbagliato il rigore? A Lautaro Martinez e agli altri gli direi che uno può arrivare fino ad un certo punto facendo tutto bene, ma poi sbagliare un rigore fa parte del gioco ed anche i più grandi ci sono passati. La stagione dell’Inter poi non è affatto finita. Con lo scudetto sarebbe una stagione da 9? Sì, perché l’obiettivo dell’Inter era chiaramente quello di vincere lo Scudetto. Ed i nerazzurri hanno accumulato un grande vantaggio. Poi certo, con questo vantaggio era naturale pensare di riversare le energie sulla Champions League per arrivare più lontano possibile. Ma a si sono trovati contro una squadra che non sarebbe stata facile da affrontare per nessuno».