FOTO – Il gruppo di Inzaghi torna a lavoro: volti concentrati su Inter-Napoli!

Pochi sorrisi e tanta concentrazione ad Appiano Gentile nel rientro al lavoro della squadra di Simone Inzaghi. Nel mirino adesso c’è Inter-Napoli.

RIPRESA – Questa mattina il gruppo dell’Inter si è adunato ad Appiano Gentile per riprendere gli allenamenti. Dopo la giornata di riposo di ieri, all’indomani dalla sconfitta contro l’Atletico Madrid, la squadra di Simone Inzaghi è tornata sul campo. Non c’è tempo per piangersi addosso per l’uscita dalla Champions League perché all’orizzonte c’è già un nuovo impegno: Inter-Napoli. In attesa di scoprire le mosse di Francesco Calzona i nerazzurri si impegnano nella preparazione della sfida di Serie A, in programma domenica sera alle ore 20.45.

Dalle foto pubblicate sui canali nerazzurri si notano i volti seri e concentrati degli uomini di Inzaghi nel corso della seduta di lavoro al Centro Sportivo Suning.