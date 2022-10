Graziani: «Inter, Handanovic si butta la palla dentro! Parliamo di Inzaghi?»

L’Inter ha perso in casa con la Roma e la posizione in classifica, nonché quella di Inzaghi, si fa sempre più delicata. Ciccio Graziani però non è d’accordo e sottolinea le responsabilità di chi va in campo prima che dell’allenatore. Di seguito il suo intervento a Microfono Aperto, sulle frequenze di Radio Sportiva

DIFESA CHE AFFONDA – L’Inter è andata in vantaggio con la Roma ma nemmeno stavolta è riuscita ad evitare la sconfitta. Ciccio Graziani promuove Kristjan Asllani e critica pesantemente la difesa: «Intanto a me Asllani è piaciuto, non è Brozovic certamente ma è un ragazzo che ha grandi potenzialità e margini di miglioramento. Il problema dell’Inter non è lui. Il problema è che dietro fanno acqua da tutte le parti. Skriniar non è nemmeno il lontano cugino del giocatore della scorsa stagione, Bastoni idem. Hanno tolto de Vrij e messo Acerbi che fa quello che può. Dumfries e Dimarco sulle fasce, Dimarco che secondo me è stato uno dei migliori in campo. Sul centrocampo che dobbiamo dire: Barella, Asllani e Calhanoglu. Che vogliamo di più in quella partita?».

RESPONSABILITÀ – Graziani parla poi del gol di Paulo Dybala e delle responsabilità di Samir Handanovic, spezzando una lancia a favore di Simone Inzaghi: «In otto partite l’Inter ha preso 13 gol ma ne ha fatti 14, quindi il problema non sono tanto i gol fatti. La difesa è disattenta e va spesso in difficoltà, questo è il vero e serio problema dell’Inter che per alcuni tratti di partita non aveva giocato nemmeno male. Però poi dopo negli episodi si è fatta trovare impreparata, anche perché Dybala ha fatto una giocata meravigliosa ma l’ha buttata dentro Handanovic quella palla lì. E poi ce la prendiamo con Inzaghi? Può avere le sue colpe ma le colpe vere sono di chi va in campo».