Lautaro Martinez, interruttore su ‘off’: continuità da (ri)trovare

Lautaro Martinez anche nella partita contro la Roma non è riuscito a trovare il gol. Che manca, adesso, dalla gara contro la Cremonese del 30 agosto. L’interruttore dell’attaccante argentino è tornato su ‘off’, mostrando un problema di continuità da ritrovare.

INTERRUTTORE – Lautaro Martinez mostra ancora, come già lo scorso anno, problemi di continuità a livello numerico. Dopo essere partito nel migliore dei modi con tre gol in tre gare consecutive (Spezia, Lazio e Cremonese) l’argentino si è fermato. Quella contro la Roma è la sesta gara di fila senza segnare (UEFA Champions League compresa), il che mostra come il suo interruttore sia al momento su ‘off’. Un problema per l’Inter che ha bisogno anche dei suoi gol, come dimostrano i pessimi numeri delle ultime gare. Specialmente ora che Romelu Lukaku è ancora fuori per il lungo infortunio muscolare che lo sta tenendo fuori ormai da tempo. Adesso l’interruttore deve tornare su ‘on’, già a partire dalla prossima gara. Infortuni permettendo.