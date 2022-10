Esposito in campo da subentrato, ma non evita il KO dell’Anderlecht

Crollo in casa per l’Anderlecht contro il Charleroi. Non cambia la partita l’ingresso di Sebastiano Esposito, entrato a secondo tempo inoltrato ma non in grado di dare la scossa decisiva a ribaltare la partita.

SUBENTRO E CROLLO – Non è sufficiente l’ingresso di Sebastiano Esposito per l’Anderlecht. Entrato al minuto 67 della sfida contro il Charleroi, l’attaccante di proprietà Inter non è stato in grado di recuperare il gol segnato solo due minuti prima da Morioka e rivelatosi decisivo per la vittoria in trasferta proprio del Charleroi per 0-1. Niente gol e assist, quindi, per Esposito. Una giornata da dimenticare.