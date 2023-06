Graziani critico: «Inzaghi bravo ultimi due mesi ma fino a marzo da 5!»

Graziani non è per niente convinto della stagione di Inzaghi e commenta criticamente la prima parte dell’anno sulla panchina dell’Inter. Di seguito l’intervento dell’ospite di Radio Sportiva.

NON ESAGERARE – A Francesco Graziani l’ottima prova dell’Inter nella finale di Champions League non basta. Così l’ex calciatore parla nel corso della trasmissione “Microfono Aperto”: «Simone Inzaghi ha distrutto tutte le fonti di gioco del Manchester City? Ma che partita avete visto? Se guardiamo il primo tempo l’Inter non è stata delle migliori, nel secondo meritava di andare almeno ai supplementari. A Inzaghi bisogna dirgli bravo da marzo fino ai primi di giugno. Ma se a marzo avessi dovuto dargli un voto gli avrei dato 5. Non ha mai concorso per vincere lo scudetto, pur avendo una squadra tecnicamente più forte del Napoli. L’Inter è finita a 17 punti di differenza dalla capolista. Negli ultimi due mesi e mezzo è stato un percorso molto positivo, con i trofei vinti e la finale di Champions League. Ma oltre che affermalo cosa possiamo fare? Costruire un altarino a Inzaghi? Ricordiamoci che a marzo l’Inter lo stava mandando via. Poi per loro fortuna hanno aspettato e si è ripreso alla grande, riuscendo a mantenere una freschezza fisica invidiabile. Però ora non esageriamo!».