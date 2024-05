Carlos Augusto: «Regalato una gioia ai tifosi. Non dimenticherò!»

Carlos Augusto ha espresso il suo grande onore per aver giocato la sua prima stagione all’Inter e aver vinto lo Scudetto. Il brasiliano ha scritto questo su Instagram.

ONORE – Carlos Augusto ha vissuto la sua prima stagione in una big da protagonista assoluto. Il giocatore dell’Inter ha vinto il suo Scudetto numero uno in carriera e il numero venti della storia del club nerazzurro. Ha giocato da esterno sinistro, anche da difensore del terzetto davanti a Yann Sommer. Simone Inzaghi lo ha scoperto come un gioiello da preservare, come un vero e proprio jolly adattabile a qualsiasi situazione. Purtroppo non ha trovato il suo primo gol in campionato con la maglia dell’Inter, ma in Coppa Italia sì. Precisamente nell’unica partita contro il Bologna agli ottavi di finale a San Siro. L’ex Monza ha scritto su Instagram: «Una stagione che non dimenticherò mai. Un percorso fatto di duro lavoro che ci ha permesso di regalare una gioia immensa a tutti i tifosi nerazzurri. Grazie ai compagni, allo staff, alla società e ai tifosi per avermi fatto sentire a casa. A presto»