Dzeko, non rinnova con l’Inter ma distanza col Fenerbahce − Sky

L’Inter non si è fatta avanti con Edin Dzeko, come riferito da Sky Sport, quindi non ci sarà nessun rinnovo: ma resta ancora un po’ di distanza col Fenerbahce. Continuano i colloqui (vedi QUI).

ANCORA UN PO’ DI DISTANZA − Edin Dzeko non rinnova con l’Inter, ormai è cosa nota. Anche perché non sono in effetti arrivate proposte da parte del club nerazzurro per continuare insieme. Continuano, nel frattempo, i colloqui con il Fenerbahce ma c’è ancora un po’ di distanza. Anche se la squadra turca non ritratta la sua offerta di un sostanzioso biennale. A renderlo noto è Sky Sport.