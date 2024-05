Plastino: «Rinnovo Lautaro Martinez? Una garanzia Inter! LionRock mistero»

Fra i temi principali del martedì appena concluso, oltre al vertice fra Inzaghi e i manager di Oaktree, anche il rinnovo di Lautaro Martinez con l’Inter e le voci su LionRock. Di questo ne ha parlato il giornalista Plastino, in un suo intervento durante Microfono Aperto su Radio Sportiva.

STATE TRANQUILLI! – Si fa un gran parlare del rinnovo di Lautaro Martinez con l’Inter, visto che l’agente Alejandro Camano ha aperto troppi scenari. Ma il giornalista Michele Plastino trova una garanzia per l’Inter sull’esito positivo della trattativa: «Lautaro Martinez rinnova? Io penso di sì. Se Giuseppe Marotta l’ha dichiarato e, in questa situazione dell’Inter, sarà sempre lui il timoniere della società è uno che non smentisce mai se stesso. È uno molto coerente e non penso che possa permettere una situazione di questo tipo».

Lautaro Martinez ma non solo: Plastino sul “caso” LionRock-Inter

NESSUN ECCESSO – Plastino, dopo gli sviluppi di mercato su Lautaro Martinez, si sposta su un altro tema molto dibattuto in casa Inter di questi giorni. Ossia le voci di presunte irregolarità legate alla quota di azioni di LionRock, segnalate nelle ultime ore. Il giornalista però non attacca e avverte: «Parlare a vanvera non è opportuno. Ho sempre detto e sempre dichiarato che, se una cosa non si capisce bene, il buon opinionista è quello che dice che non sa perché non è il suo campo e non lo conosce molto bene. È tutto un sentito dire: su queste cose molto delicate devi stare attento, perché rischi una denuncia se fai danni. Se non sei dentro rischi veramente di fare brutte figure, perché parliamo di intrighi di carattere commercialistico. Questa è una storia misteriosa, posso dirlo? È misteriosa, speriamo che qualcuno ce lo possa spiegare bene. È inconcepibile: sembrerebbe che sia una storia inventata, invece non lo è».