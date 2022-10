Graziani: «Barella uno dei più forti in Europa. Mi ricorda due giocatori in particolare»

Francesco Graziani stravede per Nicolò Barella. L’ex attaccante ha elogiato le qualità del centrocampista nerazzurro, iniziando con il commento del gol del numero 23 contro la Sampdoria

PARAGONI ILLUSTRI – Si sprecano gli elogi di Francesco Graziani nei confronti di Nicolò Barella. L’ex attaccante di Roma e Fiorentina, parlando a Microfono aperto, si è espresso sulle qualità del numero 23 nerazzurro, parlando innanzitutto del gol realizzato dal centrocampista sardo contro la Sampdoria: «Ieri Barella ha fatto un gol straordinario, sia nella conclusione che nell’inserimento. In alcuni momenti mi ricorda Marchisio della Juventus, per il quale stravedevo. Un giocatore completo e con grandi qualità di inserimento. È uno dei centrocampisti più forti in Europa. Si tratta di un motorino perpetuo ma sa anche giocare al calcio, avendo tanta qualità per sè e per i compagni. Un altro giocatore che mi viene in mente è Paul Scholes». Così Graziani si è espresso riguardo Nicolò Barella, attualmente in un momento particolarmente positivo.