De Grandis: «Inter, bravo Inzaghi. Ha preso decisioni da prima fascia»

Stefano De Grandis ha parlato dell’Inter elogiando il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi per le sue decisioni da prima fascia.

DECISIONI – Queste le parole su Sky Sport 24 da parte di Stefano De Grandis sull’Inter. «In questo momento è al terzo posto. È chiaro che la Lazio deve ancora giocare, però ha passato un momento più complicato in cui si era parlato anche di esonero (di Simone Inzaghi, ndr). Non dimentichiamo che era stato messo in discussione. Qualcuno diceva che fosse un allenatore di seconda fascia. È stato bravo perché ha preso decisioni da prima fascia perché la scelta del portiere… Mi dispiace fare una gerarchia di bravura fra Onana e Handanovic. Non so neanche sicuro al 100% che Onana sia più bravo, però a un certo punto bisogna fare una scelta perché alternare i portieri, per me, è assolutamente un guaio, è assolutamente sbagliato. Guardate Meret nel Napoli: l’anno scorso giocava un po’ lui, un po’ Onana (Ospina, ndr). Faceva un errore ogni due o tre partite. Quest’anno ha una costanza di rendimento che viene data dalla serenità. Quindi alternare i portieri è una bufala, secondo me».