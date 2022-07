Gosens reinventato alla Perisic: Inzaghi dovrà ‘riprogrammare’ gli esterni – TS

Al rientro ad Appiano Gentile, a Simone Inzaghi e al suo staff non mancherà il lavoro da fare. In cima alla lista c’è quella di reinventare Robin Gosens come nuovo Ivan Perisic.

RIPROGRAMMARE GLI ESTERNI – Simone Inzaghi al rientro ad Appiano Gentile dovrà lavorare molto su diversi punti della squadra, uno su tutti è Robin Gosens. Il lavoro di Ivan Perisic, soprattutto l’ultima stagione è stato fondamentale, ecco perché sarà ancor più fondamentale lavorare sul tedesco con l’obiettivo di avere un baricentro più ‘variabile’. Anche lo stesso Romelu Lukaku dovrà adattarsi al gioco di Simone Inzaghi, e troverà un’Inter profondamente diversa da quella che aveva lasciato, a partire proprio dagli esterni: con Hakimi e Perisic ormai si intendeva a occhi chiusi, mentre con Dumfries e Gosens l’intesa è tutta da trovare. Gosens all’Atalanta era abituato a essere incursore e a inserirsi senza palla più che andare sul fondo e crossare a rimorchio come faceva Perisic.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino