Calhanoglu, dichiarazioni fuori luogo e non solo: l’Inter non ha gradito – CdS

Calhanoglu di recente ha rilasciato alcune dichiarazioni poco gradite dall’Inter (vedi articolo), anche se poi il giocatore stesso ha voluto fare una precisazione (vedi QUI).

POCO GRADITE – L’Inter non ha gradito l’intervista di Hakan Calhanoglu con alcune dichiarazioni legate alla sconfitta nel derby. Ma non solo: la dirigenza nerazzurra avrebbe fatto a meno anche di una storia postata su Instagram con un tuffo dal punto più alto dello yatch dove è in vacanza. Da capire se adesso la società prenderà dei provvedimenti con una possibile multa al giocatore.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti