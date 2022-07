Inter padrone del mercato in Serie A, Inzaghi ha un vantaggio rispetto gli altri – CdS

L’Inter si è portata avanti con il lavoro per mettere a disposizione di Simone Inzaghi più acquisti possibili prima dell’inizio della stagione.

UN VANTAGGIO – L’Inter in questo momento è la squadra che più si è arricchita in Serie A. La società nerazzurra si è mossa in anticipo per mettere a disposizione di Inzaghi, a sei settimane dal via, una squadra competitiva. Il tecnico piacentino ora ha inevitabilmente un vantaggio rispetto i suoi colleghi: avere quasi tutti i giocatori già a sua disposizione compresi gran parte dei nuovi acquisti. Il punto di svolta, ora, potrebbe rappresentare l’arrivo o meno di Paulo Dybala.

Fonte: Corriere dello Sport – Alberto Polverosi