Giaccherini: «Calhanoglu secondo miglior mediano al mondo! Inzaghi…»

L’Inter di Inzaghi, impegnata a San Siro con l’Udinese, è chiamata a rispondere alla vittoria della Juventus con il Napoli per riprendersi la vetta della classifica. Secondo Giaccherini, il tecnico piacentino teme i friulani. Poi classifica Calhanoglu tra i migliori mediani al mondo: di seguito il suo intervento a DAZN

TIMORI – L’Inter di Simone Inzaghi, secondo Emanuele Giaccherini, teme molto la sfida contro l’Udinese: «Secondo me Inzaghi guarda a questa partita più che alla Real Sociedad perché l’Udinese è una squadra ostica, soprattutto quando sono gli altri a fare la partita. Quindi teme tanto questa sfida e schiera la squadra migliore. Samardzic? Secondo me avrebbe giocato quanto Frattesi, i 3 titolari dell’Inter sono intoccabili e anche uno come Frattesi sta vedendo poco il campo. L’MVP dell’Inter finora? Beh, Lautaro Martinez».

NELL’OLIMPO – Giaccherini elegge poi Hakan Calhanoglu tra i migliori mediani al mondo: «Secondo me Calhanoglu è il secondo miglior mediano al mondo. A mio avviso l’Inter ha un modo di giocare dove chi imposta sono i difensori, quindi non è al centro del gioco come Pirlo. Poi questo passaggio dal Milan all’Inter lo ha arricchito di personalità e poi le vedi che ama le responsabilità, batte i rigori anche decisivi. Ha alzato il livello. Per capire la sua fase difensiva basta ricordare la partita con il Cagliari dove fa un grande intervento difensivo, è un giocatore che si è applicato. Secondo me i meriti della difesa passano anche dalla sua fase difensiva. Io non vedo uno che calcia meglio di Calhanoglu al momento, però nel passaggio finale secondo me deve migliorare».