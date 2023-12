VIDEO – Inter in campo per il riscaldamento, con accompagnatori speciali!

A pochi minuti dal calcio d’inizio di Inter-Udinese, i nerazzurri sono entrati in campo per il riscaldamento in vista della gara. Con degli accompagnatori speciali.

RISCALDAMENTO SPECIALE – Inter-Udinese dista ormai una manciata di minuti. A San Siro tutto è pronto per la quindicesima giornata del campionato. I giocatori sono da poco scesi in campo per il riscaldamento e al loro ingresso sul terreno di gioco hanno trovato degli accompagnatori speciali: i Transformers, che, insieme allo sponsor Paramount Plus, hanno ricevuto proprio la pubblicità del club nerazzurro che giocherà questa sera con una maglia proprio a loro dedicata.

Questo il video pubblicato su Twitter.