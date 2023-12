Montolivo: «Thuram partner ideale per uno come Lautaro Martinez»

Nel pre partita di Inter-Udinese, Riccardo Montolivo ha speso parole importanti per la coppia d’attacco dell’Inter, in diretta su DAZN.

COPPIA – Per Montolivo non c’è dubbio sulla qualità di Marcus Thuram, che però secondo lui non ha inciso sulla crescita di Lautaro Martinez. L’ex centrocampista ha detto così: «Thuram non sbaglia quasi niente, partner perfetto per l’argentino. Gioca a campo aperto e sbaglia molto poco. Siamo ancora ai primi mesi, ma sta stravolgendo il campionato. All’inizio sembrava leggermente in difficoltà all’Inter, poi quando ha trovato la condizione ideale ha dimostrato di poter fare la differenza. Lautaro Martinez sarebbe cresciuto tantissimo anche senza Thuram, lo dimostra la grande leadership acquisita nelle ultime stagioni»