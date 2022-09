Gentile: «L’Inter preoccupa più della Juventus! Cambi al 30′ stravaganti»

Gentile esprime la sua opinione sulla crisi dell’Inter in questo inizio di campionato. Come termine di paragone utilizza la Juventus, anch’essa sprofondata in un periodo buio. Un focus, poi, anche sulle sostituzioni di Simone Inzaghi nel corso Udinese-Inter. Di seguito le parole dell’ospite di Sky Sport 24 nella trasmissione “TG Ultima Parola“.

INTER PIÙ PREOCCUPANTE – Riccardo Gentile confronta la crisi dei nerazzurri con quella della Juventus. «I risultati e le prestazioni dell’Inter sono addirittura più preoccupanti di quelli della Juventus. Perché è vero che la Juventus sta giocando male ma ci sono anche alcuni giocatori molto importanti fuori, che non stanno giocando. Ai nerazzurri manca Romelu Lukaku (vedi focus) ma anche lo scorso anno non c’era. Tutta la squadra è più o meno a disposizione. È andato via Ivan Perisic ma rispetto alla Juventus non possiamo fare un paragone. Le assenze Juventine sono molto più pesanti. C’è anche da dire, però, che il calendario dell’Inter è stato un po’ più complicato rispetto a quello della Juventus. Magari qualcuno non si aspettava che perdesse già tre partite, però ha giocato il derby, ha affrontato un’ottima Lazio e una buonissima Udinese».

INZAGHI STRAVAGANTE – Gentile si sofferma anche sulla strana mossa di Simone Inzaghi (vedi focus) nel primo tempo di Udinese-Inter. Il telecronista dichiara: «Le sostituzioni di Simone Inzaghi sono state una scelta sorprendente dopo mezz’ora di partita. È un altro discorso il fatto che l’allenatore dell’Inter a fine match ha detto che li avrebbe cambiati tutti se avesse potuto. Evidentemente non era soddisfatto dell’andamento della partita. Però, dopo mezz’ora togliere i due ammoniti è stato stravagante. Inzaghi l’ha sempre fatto, anche alla Lazio. Ma è la prima volta che lo fa con due giocatori, che sono sembrati anche molto perplessi».