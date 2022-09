Marinozzi: «Inzaghi schematico! Reparto offensivo Inter ha perso qualità»

Inzaghi è sul banco degli imputati dopo Udinese-Inter, match nel quale ha stravolto la squadra già dalla mezz’ora del primo tempo. Marinozzi spiega qual è stata la sostituzione che ha fatto più male alla squadra nerazzurra. Di seguito le sue dichiarazioni a Sky Sport

SCHEMI – Simone Inzaghi dopo Udinese-Inter è sulla graticola soprattutto per via delle sostituzioni. Andrea Marinozzi individua una scelta sbagliata su tutte: «È troppo schematico Inzaghi nei cambi e non da ieri. Non mi riferisco solo al doppio cambio di Bastoni e Mkhitaryan, anche la sostituzione di Dzeko ha cambiato gli equilibri offensivi dell’Inter, ma molte volte si è complicato la vita. Si fanno troppi cambi in Italia, soprattutto l’Inter con Inzaghi. Già dalla scorsa stagione spesso chi entrava dalla panchina non era dello stesso livello dei titolari. Per esempio quando usciva Calhanoglu ed entrava Vidal si abbassava il livello».

POCA CATTIVERIA – Marinozzi prosegue parlando delle difficoltà dell’Inter a gestire il vantaggio: «Aspetto psicologico? Anche lo scorso anno aveva questo limite, penso al derby dominato e poi perso, la sconfitta con la Lazio all’Olimpico dove per una palla persa si è innescato un completo blackout. Però sopperiva con il gioco e con la forza fisica. Quest’anno questi aspetti non si notano e viene fuori l’aspetto psicologico. Poi c’è il mercato, forse è una squadra che non ha migliorato la qualità del reparto offensivo perché ha perso Perisic e non ha trovato uno dello stesso livello. È tornato Lukaku con altre caratteristiche e che permette all’Inter di avere alternative. Ora non c’è Lukaku e stanno giocando come l’anno scorso ma non c’è quella qualità. La poca cattiveria si nota dai gol incassati».