Zazzaroni: «L’Inter non corre, vedi Barella! Via Inzaghi? Difficile. Verifica…»

Ivan Zazzaroni, su Pressing, si concentra sul momento difficile dell’Inter così sulla presunta posizione in bilico di Simone Inzaghi. Il ragionamento del giornalista cita anche Barella

CRISI − Le parole di Zazzaroni sulle difficoltà dei nerazzurri: «Mancano Inter e Juventus in questo momento, hanno dei problemi evidenti. Per quanto riguarda la Juventus di mercato, infortuni e preparazione. Stando all’Inter c’è uno scadimento su piano atletico evidentissimo. Da Lecce in avanti non ho visto un’Inter come mi aspettavo. Barella al momento non ne ha, lo vedi. Non è il vero Barella».

ESONERO − Poi Zazzaroni si esprime sull’ipotesi avvicendamento Inzaghi: «Molto difficile cambiare un allenatore di una squadra a stagione in corso. L’Inter ha perso male col Bayern Monaco e vinto non benissimo la seconda. Sarebbe un errore clamoroso mandarlo via. C’è una sosta, verifica bene. C’è tutto il tempo per capire e decidere se cambiare o meno nei prossimi 50 giorni».