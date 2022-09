Lukaku molto più di un attaccante: Big Rom fondamentale per Inzaghi

Romelu Lukaku è il grande assente di questo inizio di stagione nerazzurro. Big Rom sta recuperando dall’infortunio accusato lo scorso agosto. Simone Inzaghi spera di recuperare il belga per la sfida contro la Roma, in programma dopo la sosta. Lukaku non è solo importante dal punto di vista tecnico, ma potrebbe riportare mentalità nello spogliatoio, che attualmente sembra mancare.

SULLA VIA DEL RECUPERO – Romelu Lukaku sta per tornare. l’attaccante nerazzurro, attualmente infortunato, è sulla via del recupero e quasi sicuramente sarà a disposizione di Simone Inzaghi dopo la sosta. In particolare, Big Rom sarà convocato probabilmente per la partita contro la Roma, in programma il primo di ottobre. L’attaccante classe ’93 è il grande assente di questo inizio di stagione. Solo 3 presenze per il numero 90 nerazzurro, che ha accusato un infortunio alla coscia sinistra prima del match contro la Cremonese.

LEADER EMOTIVO – Il ritorno di Lukaku non sarà importante solo dal punto di vista tecnico. Il centravanti nerazzurro è importantissimo per questa squadra anche dal punto di vista della leadership. La grinta e la fame di vittoria del belga saranno utilissime per scuotere lo spogliatoio nerazzurro, che nelle ultime settimane sta accusando gravi cali mentali e problemi di concentrazione. Leader tecnico ma anche emotivo: quello che ora serve a un’Inter distratta. Un leader pronto a caricarsi la squadra sulle spalle e portarla fuori da questo momento buio.