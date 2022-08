Lukaku, infortunio in allenamento! Assente per Inter-Cremonese – Sky

Lukaku ha accusato un infortunio in allenamento e Inzaghi dovrà fare a meno di lui per Inter-Cremonese, match in programma martedì a San Siro alle ore 20.45. Secondo le ultime di Matteo Barzaghi, il numero 90 nerazzurro è in forte dubbio anche per il derby. Di seguito tutti i dettagli

PROBLEMA – “Lukaku risentimento coscia sinistra oggi in allenamento. Salta Cremonese ed è in dubbio per derby. Ulteriori esami nei prossimi giorni per essere più precisi”, così Matteo Barzaghi, giornalista di Sky Sport.