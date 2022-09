Arslan, che brutta sorpresa! Casa svaligiata mentre segnava il 3-1 all’Inter

Che brutta sorpresa per Tolgay Arslan, di ritorno dopo la vittoria per 3-1 contro l’Inter dove tra l’altro ha anche segnato, ha subito un furto all’interno della sua abitazione. Di seguito la notizia riportata da Tuttosport.

FURTO IN CASA – Amarezza per Tolgay Arslan dopo la gioia per il gol fatto alla Dacia Arena contro l’Inter qualche minuto dopo il suo ingresso. Il giocatore dell’Udinese è stato vittima di un furto all’interno della sua abitazione. Secondo quanto riportato dal quotidiano di Torino, Il furto è avvenuto all’ora di pranzo, nella villa del centrocampista dell’Udinese a Pagnacco (Udine), anche se la scoperta è arrivata soltanto nel tardo pomeriggio. Il bottino è di circa 12 mila euro, tra monili in oro e due computer portatili. L’inventario della refurtiva è però ancora provvisorio.

Fonte: Tuttosport