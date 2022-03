Genta: «Milan-Inter? Pessima. Svolta per Inzaghi non è la Salernitana»

L’Inter ha vinto 5-0 contro la Salernitana nell’anticipo del venerdì e i nerazzurri si sono rilanciati nella corsa scudetto. Adesso però la testa va al Liverpool in Champions League dove c’è da provare l’impresa ad Anfield. Carlo Genta, giornalista, ha parlato così.

SVOLTA – L’Inter è tornata a correre verso lo scudetto con il 5-0 interno rifilato alla Salernitana. Ora per i ragazzi di Inzaghi c’è da provare l’impresa ad Anfield contro il Liverpool in Champions League. Ecco il pensiero di Carlo Genta, giornalista, sul momento dei campioni d’Italia. «Milan-Inter? Il derby è stata una partita pessima. La soluzione dei problemi per Inzaghi arriverà a Liverpool perché onestamente la vedo molto complicata ma al di là dei risultati finali capiremo la forza dell’Inter».

Fonte: Sky Sport