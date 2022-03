Giuliani: «Inzaghi, confronto uno a uno in ufficio! Impressionante una cosa»

L’Inter ha vinto ampiamente 5-0 contro la Salernitana scacciando il periodo brutto di febbraio. I nerazzurri hanno ritrovato i gol di Lautaro Martínez ed Edin Dzeko. Ecco il pensiero di Fulvio Giuliani, diretta de La Ragione, a Sky Sport, su Simone Inzaghi e i nerazzurri.

IMPRESSIONE – L’Inter ha vinto 5-0 contro la Salernitana, ultima in classifica, ma la vittoria è importante per scacciare la crisi. I nerazzurri hanno impressionato anche Fulvio Giuliani che ha parlato così a Sky Sport. «Inzaghi ha chiamato uno a uno nell’ufficio e ci ha parlato. La partita di venerdì va presa con le pinze ma non è il risultato che conta. E’ il mondo Inter che ha reagito benissimo con un rebound psicologico enorme, sproporzionato, come a dire: avevamo bisogno di fare tanti gol. Salernitana e Liverpool sono due universi opposti, ma era una partita difficile per il momento».

Fonte: Sky Sport